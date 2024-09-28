В Тульской области трое мужчин лишились свободы за организацию незаконной миграции

В Тульской области трое мужчин лишились свободы за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации с целью осуществления иностранными гражданами работ по культивированию растений.
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