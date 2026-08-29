655 лет Калуге: маленькие калужане рассказали, за что любят свой город

Калуга сегодня отмечает 655-летие. 29 августа Дмитрий Денисов поздравил жителей с юбилеем и опубликовал видео, в котором маленькие калужане рассказывают, за что любят свой город.
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