Анна Хилькевич вернулась домой после непростого отдыха в Абу-Даби: “Нервишки уже серьезно шалят”

Актриса Анна Хилькевич вернулась из отпуска в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, где её отдых не обошелся без проблем: старшие дочери звезды заболели уже во время перелета, а вскоре к ним присоединилась и младшая — Оливия.