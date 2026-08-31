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The Eurasia Daily news agency

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A scandal erupts in Poland over the alerts of Russian strikes on Ukraine

A scandal erupts in Poland over the alerts of Russian strikes on Ukraine

In Poland, a scandal is gaining momentum related to the untimely notification of residents of the eastern regions of the country about the strikes The Russian Armed Forces on the territory of neighboring Ukraine.

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