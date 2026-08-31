In Poland, a scandal is gaining momentum related to the untimely notification of residents of the eastern regions of the country about the strikes The Russian Armed Forces on the territory of neighboring Ukraine.
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