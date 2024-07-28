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Боррель призвал к сдержанности и международному расследованию удара по Голанам

Боррель призвал к сдержанности и международному расследованию удара по Голанам

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к сдержанности и международному расследованию удара, который был нанесен накануне по Голанским высотам.

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