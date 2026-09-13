Теплая осень ожидается в Москве: температура будет выше нормы

Синоптик Евгений Тишковец из центра "Фобос" прогнозирует, что сентябрь в Москве будет теплее нормы. Метеорологическая осень наступит в конце месяца, а среднесуточная температура осенью будет выше климатической нормы на 2-3 градуса.