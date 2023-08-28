Как лечить султана, метод доктора Путина

Владимир Соловьев

Эрдоган отдаёт себе отчёт: Америка постепенно его душит по "полной" и спастись ему невозможно, а спасать этого лицемера больше никто не будет. Так, что, турецкий электорат Вы с Эрдоганом вляпались в историю, как россияне с Ельциным.