ПРОСТО О СЛОЖНОМ Помню еще пару месяцев назад, турецкий лидер Эрдоган, в глазах наших соросят, был просто образцом мудрого политика, который легко и непринужденно "показал Путину его место".
Как лечить султана, метод доктора Путина
Комментарии
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Владимир Соловьев
Эрдоган отдаёт себе отчёт: Америка постепенно его душит по "полной" и спастись ему невозможно, а спасать этого лицемера больше никто не будет. Так, что, турецкий электорат Вы с Эрдоганом вляпались в историю, как россияне с Ельциным.
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12 час.
Лариса Воронина
Большое спасибо за отличную статью!!!!!
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11 час.
виталий панов
Не мешало бы ознакомить всех причастных под роспись.Ознакомлен,к лечению готов!
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11 час.
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