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Прилепин объяснил антироссийские заявления европейских политиков падением их рейтингов

Прилепин объяснил антироссийские заявления европейских политиков падением их рейтингов

Писатель Захар Прилепин связал жёсткие антироссийские заявления премьера Польши Дональда Туска, главы польского МИД Радослава Сикорского и других европейских политиков с серьёзным падением их рейтингов.

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