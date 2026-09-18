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Российские актрисы устроили драку из-за позы в спектакле

Российские актрисы устроили драку из-за позы в спектакле

Рядовая репетиция в подмосковном театре превратилась в настоящее побоище и закончилась судом. Две актрисы повздорили из-за сценической позы, после чего младшая артистка ударила старшую коллегу в глаз.

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