Мошенники создают чаты с фейковыми руководителями

У жертв выманивают деньги или убеждают их взять кредит В России мошенники придумали новую схему обмана: они создают групповые чаты в мессенджерах, добавляют туда фейковые аккаунты руководителей и сообщают о проверке в компании.
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