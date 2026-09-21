Результатами доволен! И вот почему! Пару слов о прошедших выборах.

Несмотря на ещё совсем юный возраст, я хорошо помню избирательные кампании 90-х. Со своими интригами, элементами шоу и разного рода технологий.
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