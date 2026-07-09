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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Джокович – Оже-Альяссиму: «Наши дети тебя обожают, ты – прекрасный пример для подражания Мы будем за тебя болеть! »

Жена Новака Джоковича Елена прокомментировала пост Феликса Оже-Альяссима , который тот выложил после поражения на « Уимблдоне ».

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