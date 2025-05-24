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Стало известно об ударе по одному из ключевых заводов на Украине

Стало известно об ударе по одному из ключевых заводов на Украине

Появились данные об ударе по одному из ключевых заводов на Украине. Как стало известно Telegram-каналу Shot, речь идет о предприятии «Антонов» в Киеве, обеспечивающем Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами.

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Комментарии
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лп
людмила пийгли
Мало ударов, почему. Наверное ракет не хватает или жалеют. Надо больше разрушать иначе они не  понимают. Очень жалко наших людей, уму не постижимо захватывать в плен женщин, детей.
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12 час.
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