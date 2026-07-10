В Новоалтайске задержали мужчину, избившего возле храма девушку ради сумочки

Нападавшего вспугнула находившаяся поблизости женщина, которая оказала помощь пострадавшей В Новоалтайске задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 17-летнюю девушку, сообщает алтайский СК.
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