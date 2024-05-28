10 самых красивых анимационных фильмов

Хорошие анимационные фильмы пользуются большой популярностью, как у детей, так и у взрослых. И это неудивительно, ведь некоторые анимационные фильмы лучше и интереснее, чем обычное кино, к тому же они открывают для нас совершенно необычный и удивительный мир.