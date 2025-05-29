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Бизнес журнал. Центр

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Брянский депутат объявил войну путанам с Петербургского экономического форума

Брянский депутат объявил войну путанам с Петербургского экономического форума

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал усилить контроль за участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), чтобы не допустить присутствия лиц, предоставляющих эскорт-услуги, пишут «Новости Брянска».

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