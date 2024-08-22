Дмитрий Малых, «Сбер»: «Нам нужно садиться за стол и договариваться о том, как будет дальше развиваться рынок платежей»

По его словам, рынок открыт для новых экспериментовСтарший вице-президент «Сбера», руководитель блока «Транзакционный банкинг» Дмитрий Малых рассказал о новых решениях в сфере оплаты покупок, о прошлом и будущем банковских карт, о сложностях, с которыми пришлось столкнуться, а также о реализации плана по созданию единого QR-кода.