Москва выдворила двух итальянских дипломатов в качестве ответных мер. Рассказываем, что произошло.В столице произошёл очередной виток напряжённости в двусторонних отношениях между Россией и Италией - Министерство иностранных дел России официально потребовало от двух представителей итальянского дипломатического корпуса в кратчайшие сроки покинуть территорию страны.
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