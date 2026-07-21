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Царьград

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Москва выдворила двух итальянских дипломатов

Москва выдворила двух итальянских дипломатов

Москва выдворила двух итальянских дипломатов в качестве ответных мер. Рассказываем, что произошло.В столице произошёл очередной виток напряжённости в двусторонних отношениях между Россией и Италией - Министерство иностранных дел России официально потребовало от двух представителей итальянского дипломатического корпуса в кратчайшие сроки покинуть территорию страны.

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