Москва выдворила двух итальянских дипломатов в качестве ответных мер. Рассказываем, что произошло.В столице произошёл очередной виток напряжённости в двусторонних отношениях между Россией и Италией - Министерство иностранных дел России официально потребовало от двух представителей итальянского дипломатического корпуса в кратчайшие сроки покинуть территорию страны.