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Боец ВС РФ ворвался в опорник ВСУ и первыми выстрелами ликвидировал боевиков

Боец ВС РФ ворвался в опорник ВСУ и первыми выстрелами ликвидировал боевиков

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Гвардии ефрейтор Юрий Зеляев совершил настоящий подвиг. В ходе атаки он первым ворвался в опорный пункт противника и вынудил боевиков ВСУ перейти на стрелковый бой, от которого они обычно бегут.

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