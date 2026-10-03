Боец ВС РФ ворвался в опорник ВСУ и первыми выстрелами ликвидировал боевиков

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Гвардии ефрейтор Юрий Зеляев совершил настоящий подвиг. В ходе атаки он первым ворвался в опорный пункт противника и вынудил боевиков ВСУ перейти на стрелковый бой, от которого они обычно бегут.