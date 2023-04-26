Россия выразила готовность помочь Судану урегулировать конфликт

REUTERS Россия готова помочь Судану урегулировать внутренний вооруженный конфликт. Об этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в африканском государстве.
REUTERS Россия готова помочь Судану урегулировать внутренний вооруженный конфликт. Об этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в африканском государстве.
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