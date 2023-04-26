РЕН ТВ

195 214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Умер голый человек, жена поминает.Любопытный пенсио...
  • Марина Петрова
    Долбить и долбить их, пока не сравняются с землей.Мощные взрывы про...
  • Зоя
    виноватыы все,и отец,и девки,которые использовали отца,могли уйти  и не вернуться,Но самая главная виновница-мать,кот...Чего ждать от нов...

Россия выразила готовность помочь Судану урегулировать конфликт

Россия выразила готовность помочь Судану урегулировать конфликт

REUTERS Россия готова помочь Судану урегулировать внутренний вооруженный конфликт. Об этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в африканском государстве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх