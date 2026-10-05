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Орловские новости

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В орловских школах работают более 12 тысяч сотрудников

В орловских школах работают более 12 тысяч сотрудников

В орловских школах на начало прошлого учебного года работало 12 683 сотрудника, из них 7 763 — педагоги, среди которых 79% — женщины.

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