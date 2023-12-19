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Орловцы выбирают варианты празднования главной ночи уходящего года

Орловцы выбирают варианты празднования главной ночи уходящего года

ОрелТамйс решил поинтересоваться у своих подписчиков ВКонтакте планами по празднованию Нового года. Вариантов, традиционно, несколько: дома, в гостях, на площади Ленина, поездка в другой город или за город.

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