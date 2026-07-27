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Школьники из 13 стран стали участниками смены «Дети Мира» в ВДЦ «Океан»

Школьники из 13 стран стали участниками смены «Дети Мира» в ВДЦ «Океан»

Во Всероссийском детском центре «Океан» фестиваль «Лето! Дети! Океан!» и международная смена «Дети Мира» объединили 1 503 школьника из 73 регионов России, а также ребят из Австралии, Египта, Китая, Лаоса, Монголии, Таиланда, Таджикистана, Казахстана, Абхазии, Франции, Канады, Мексики, Туркменистана.

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