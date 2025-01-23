Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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«Ланцет» поразил танк Abrams ВСУ в курском приграничье

/mediafiles/2025/01/abrams-lantset.mp4 Американский танк Abrams ВСУ после поражения дроном «Ланцет» в курском приграничье (с) Кадры канала «Изнанка» Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» операторов группировки войск «Север» поразил американский танк «Абрамс» украинских войск в курском приграничье.

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