Ротенберг о СКА: «У нас есть заготовки, домашние наработки – с «Авангардом» сработали один раз. Лидеры обязаны улучшить игру, и от партнеров многое зависит»

– Сегодня Сергей Толчинский вышел из ротации, получил достаточно игрового времени. Как вы оцените его игру? – У нас вернулся Андронов, у нас недавно вернулся Хайруллин после травмы, сегодня вернулся Толчинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии