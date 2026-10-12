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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николас Томбасис о сбое в квалификации к спринту: «На всплывающее окно не среагировали вовремя. Для ФИА неприемлемо, когда результат оказывается некорректным»

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис подробно высказался о проблеме с режимом обгона во время квалификации к спринту на Гран-при Сингапура .

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