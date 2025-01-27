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Моргенштерн объявлен в розыск СК России

Моргенштерн объявлен в розыск СК России

СК России объявил Моргенштерна в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах Следственный комитет объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

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