В Подмосковье 2 человека получили ножевые ранения в компьютерном клубе

В подмосковном городе Щелково правоохранители выясняют обстоятельства нападения вооруженного ножом местного жителя на посетителей местного компьютерного клуба, сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.
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