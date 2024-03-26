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В Подмосковье 2 человека получили ножевые ранения в компьютерном клубе

В Подмосковье 2 человека получили ножевые ранения в компьютерном клубе

В подмосковном городе Щелково правоохранители выясняют обстоятельства нападения вооруженного ножом местного жителя на посетителей местного компьютерного клуба, сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.

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