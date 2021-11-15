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Россияне стали чаще предлагать товары на «Авито» с пометкой «даром»

Ассортимент бесплатных предложений на Авито включает в себя товары для дома и дачи, хобби и отдыха и личные вещи РИА «7 новостей»Ассортимент бесплатных предложений на Авито включает в себя товары для дома и дачи, хобби и отдыха и личные вещи.

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