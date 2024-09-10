В Барнауле каждый второй работающий на пятидневке мечтает о четырехдневке

Перейти на четырехдневную рабочую неделю хотели бы 53% барнаульцев с доходом от 100 тысяч рублей За последний год в Барнауле 30% компаний сталкивались с запросами соискателей на работу в режиме сокращенной недели, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.