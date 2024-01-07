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Полицейский удалил скандальный комментарий об избиении 11-летней школьницы

Полицейский удалил скандальный комментарий об избиении 11-летней школьницы

Под публикацией про нападение на подростков-мигрантов на 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле вызвал монго шума и возмущения комментарий с личного аккаунта замначальника отдела полиции, отвечавшего за эту территорию.

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