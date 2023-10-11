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Китай

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Белая книга: страны-участницы инициативы "Пояс и путь" продолжат содействовать торговле, инвестициям, финансовой интеграции

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Страны-участницы инициативы "Пояс и путь" продолжат содействовать развитию торговли, инвестиций и финансовой интеграции за счет сотрудничества в рамках этой инициативы, говорится в Белой книге, опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

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