Белая книга: страны-участницы инициативы "Пояс и путь" продолжат содействовать торговле, инвестициям, финансовой интеграции

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Страны-участницы инициативы "Пояс и путь" продолжат содействовать развитию торговли, инвестиций и финансовой интеграции за счет сотрудничества в рамках этой инициативы, говорится в Белой книге, опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.