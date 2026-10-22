Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и гендиректор Ассоциации Европейского бизнеса Тадзио Шиллинг обсудили в Краснодаре текущие проекты и перспективы сотрудничества, а по итогам переговоров АЕБ и региональное Агентство по привлечению инвестиций подписали соглашение о поддержке малого и среднего предпринимательства.