Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и гендиректор Ассоциации Европейского бизнеса Тадзио Шиллинг обсудили в Краснодаре текущие проекты и перспективы сотрудничества, а по итогам переговоров АЕБ и региональное Агентство по привлечению инвестиций подписали соглашение о поддержке малого и среднего предпринимательства.
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