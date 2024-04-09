Тесть-грузин научил правильно мариновать шашлык: спасет даже самое жесткое мясо!

Уже апрель, а это значит, что уже пора открывать сезон пикников и, конечно же, шашлыка. Это блюдо просто невозможно не любить, особенно если вы умеете приготовить его так, что даже отдыхающие рядом люди просят поделиться рецептом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии