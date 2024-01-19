Российские нефтекомпании продолжают увеличивать морские отгрузки нефти в Турцию Ирэн ОрлонскаяВ условиях устойчивого роста спроса на энергоносители и активного развития торгово-экономических связей между Россией и Турцией, российские нефтекомпании продолжают наращивать объемы морских отгрузок нефти в направлении турецких портов.
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