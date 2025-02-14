Милонов возмутился скидками на «срамные товары» к 14 Февраля

Политика как она есть

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов возмутился скидкам на «срамные товары» и стимулирующие таблетки, которые вводят в честь Дня святого Валентина.