Политика как он...
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Политика как она есть

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Милонов возмутился скидками на «срамные товары» к 14 Февраля

Милонов возмутился скидками на «срамные товары» к 14 Февраля

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов возмутился скидкам на «срамные товары» и стимулирующие таблетки, которые вводят в честь Дня святого Валентина.

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