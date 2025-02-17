Юная Айлана Хачецукова стала обладательницей двух первых мест на соревнованиях по тхэквондо, прошедших в городе Курганинске

Юная Айлана Хачецукова, воспитанница детского сада N°1 "Нальмэс", стала обладательницей двух первых мест на соревнованиях по тхэквондо, прошедших в городе Курганинске! Гордимся упорством и настойчивостью Айланы и желаем ей новых спортивных побед!.