Юная Айлана Хачецукова стала обладательницей двух первых мест на соревнованиях по тхэквондо, прошедших в городе Курганинске

Юная Айлана Хачецукова, воспитанница детского сада N°1 "Нальмэс", стала обладательницей двух первых мест на соревнованиях по тхэквондо, прошедших в городе Курганинске! Гордимся упорством и настойчивостью Айланы и желаем ей новых спортивных побед!.
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