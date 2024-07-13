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Мы соседи по планете

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15 признаков того, что человек – гений. Проверьте себя!

15 признаков того, что человек – гений. Проверьте себя!

Кто-то считает, что гениями не рождаются, а становятся. А что, если наоборот? Вдруг человек действительно гениален от рождения, но не может сполна раскрыть свои таланты? Как это проверить? Вот 15 признаков, характерных для человека-гения.

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