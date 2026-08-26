Илон Маск заявил, что мы вступили в фазу сингулярности ИИ. Чем это грозит

Илон Маск и основатель OpenAI Сэм Альтман заявили, что человечество, возможно, уже вступило в эпоху технологической сингулярности — момента, после которого развитие искусственного интеллекта становится непредсказуемым и выходит из-под контроля.
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