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Свежие комментарии

Лето проводим с пользой.

Лето проводим с пользой.

Что может быть приятнее, чем прогулка летом!? Сколько познавательного и увлекательного! На прогулке ребятам скучать некогда! Мы с увлечением и фантазией играем с песком, рисуем на асфальте, проводим коллективные игры на воздухе! Ездим на машине в увлекательные путешествия! И, конечно же прыгаем, бегаем и веселимся!Да здравствует лето!!! .

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