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Новости Брянска

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В Бежице погибла участница «Динамо-Брянск» Анастасия Алдухова

В Бежице погибла участница «Динамо-Брянск» Анастасия Алдухова

Погибла 22-летняя участница команды «Динамо-Брянск» Анастасия Алдухова, ее автомобиль на нерегулируемом перекрестке столкнулся с «Ладой Приора» и перевернулся.

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