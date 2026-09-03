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Спорт Уик-Энд

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Турнир RAF Moscow: Хамзат Чимаев против Тайрона Вудли и другие звездные бои

Турнир RAF Moscow: Хамзат Чимаев против Тайрона Вудли и другие звездные бои

5 сентября на Арене «Мытищи» пройдет дебютный турнир профессиональной борцовской лиги Real American Freestyle (RAF) под названием RAF Moscow.

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