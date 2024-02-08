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«Его уже не знают»: Бузова публично высмеяла бывшего мужа Тарасова

«Его уже не знают»: Бузова публично высмеяла бывшего мужа Тарасова

Певица Ольга Бузова не упустила возможность высмеять бывшего мужа Дмитрия Тарасова. На съемках шоу на федеральном канале знаменитость прошлась не только по популярности футболиста, но и его спортивной карьере.

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