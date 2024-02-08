«Его уже не знают»: Бузова публично высмеяла бывшего мужа Тарасова

Певица Ольга Бузова не упустила возможность высмеять бывшего мужа Дмитрия Тарасова. На съемках шоу на федеральном канале знаменитость прошлась не только по популярности футболиста, но и его спортивной карьере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии