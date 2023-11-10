CNN: Поддержка Израиля испортит отношения США с поколением арабских стран

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена получила предупреждение, направленное американскими дипломатами, в соответствии с которым поддержка Израиля может послужить причиной для ухудшения отношений Вашингтона с арабскими государствами «на целое поколение».
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