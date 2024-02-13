Добрый Мир
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Добрый Мир

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Фермер из Канады с восемью детьми перебрался жить в Россию. Что же вынудило его уехать от полностью обустроенной жизни

Фермер из Канады с восемью детьми перебрался жить в Россию. Что же вынудило его уехать от полностью обустроенной жизни

2 дня назад 5,4K прочитали Процесс, как говорится, пошёл! Я уже не раз высказывал мысль, что после того как мы записали в Конституции РФ о своей приверженности к консервативным христианским ценностям, после того как закрепили в ней, что семьёй является только союз между женщиной и мужчиной, а тем более после того как полностью запретили пропаганду радужного сообщества, Россия стала островком.

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Комментарии
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NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Молодцы!
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20 час.
NP
Nina Pudikova
Удачи вам в жизни на новом месте, Здоровья и Счастья!!! Жалко, что не показали, как они начали обустраиваться...
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19 час.

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