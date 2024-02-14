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CBS: ведомства США обсуждают показания прокурора Хёр о "плохой памяти" Байдена

CBS: ведомства США обсуждают показания прокурора Хёр о "плохой памяти" Байдена

Министерство юстиции и лидеры палаты представителей конгресса США начали выбирать дату, когда специальный прокурор Роберт Хёр сможет дать показания в связи с его расследованием по делу о ненадлежащем хранении президентом США Джо Байденом секретных материалов.

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