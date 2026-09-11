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Готовность Орловской области к отопительному сезону оценивается в 91%

Готовность Орловской области к отопительному сезону оценивается в 91%

Клычков доложил заместителю председателя Правительства РФ о готовности Орловской области к отопительному сезону Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в режиме видеосвязи провёл заседание штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

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