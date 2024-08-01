Mash: три человека погибли в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле

В ходе обрушения дома в Нижнем Тагиле погибли три человека, сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее агентство ТАСС распространило информацию о первом погибшем, однако в Следственном комитете по Свердловской области эту информацию опровергли.
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