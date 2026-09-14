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Газета.ру

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Сбер предложил создать платформу ИИ-суверенитета БРИКС

Сбер предложил создать платформу ИИ-суверенитета БРИКС

Государства БРИКС могут создать собственную платформу ИИ-суверенитета — пространство, в котором страны будут обмениваться опытом и технологиями, а также развивать общие элементы инфраструктуры искусственного интеллекта.

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