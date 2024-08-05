Режим дня и эмоциональная разгрузка: как подготовить первоклассника к новой жизни

Совсем скоро начнется новый учебный год. Специалисты напоминают, что родителям первоклассников важно не только купить детям школьную форму, рюкзаки и канцелярские принадлежности, но и оказать им психологическую поддержку, скорректировать эмоциональный настрой и режим дня.
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